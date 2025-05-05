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انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات البلدية..ماذا عن النتائج؟

منذ 6 دقائق
الانتخابات البلدية والاختيارية

الانتخابات البلدية والاختيارية

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انتهت الجولة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان، والتي شهدت نتائجها حماوةً انتخابيةً لافتةً لم تعرفها منذ زمن، إلّا أنّ البارز في هذه الانتخابات مسارَعة الاحزاب الى تبنّي اللوائح البلدية والاختيارية الفائزة، على الرَّغم من انكفاء بعضها قبيْل الانتخابات عن دعم أي مرشح.

ولعلّ ابرز من اتّبع هذه السياسة كان “التيار الوطني الحر”، الذي التزم الصّمت المُطلق في دعم اللوائح، وتبنّى جملةً من البلديات التي اعلنت فوزها، أمس، ناسبًا الفوز له.
في المقابل، تجد الاحزاب الاخرى نفسها منتصرةً ايضًا في المعركة الانتخابية التي خاضتها تحت شعار دعم العائلات وكلّ حزب حقّق ما يريده.

مصادر سياسية أكدت للعربية أنّ المطلوب اليوم وبعد انتهاء الجولة الاولى من الانتخابات العمل جدّيًا على قراءة الارقام والبحث فعليًا في موضوع التمثيل على الارض، ليُبنى تصوّر واضح للمرحلة المقبلة وللانتخابات النيابية، بطريقةٍ موضوعيةٍ بعيدًا عن العنتريات التي شهدناها، أمس.

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