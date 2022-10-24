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انتهاء الدورة الأولى لجلسة انتخاب رئيس للجمهوريّة... وفقدان النصاب في الدورة الثانية

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2022 11:40 صباحًا
مقر مجلس النواب

مقر مجلس النواب

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التأم مجلس النواب صباح اليوم الإثنين 24\10\2022 للمرة الثالثة لانتخاب رئيس جديدة للجمهورية. وتوزّعت أصوات النواب في الدورة الأولى لجلسة انتخاب رئيس للجمهوريّة على الشكل الآتي:

ورقة بيضاء: 50

ميشال معوّض: 39

عصام خليفة: 10

لبنان الجديد: 13

ورقة ملغاة: 2.

وطلب أحد النواب من رئيس مجلس النواب نبيه برّي إعادة النتيجة، فردّ قائلاً: “عيّدتوني حتى تزقفوا”.

وبعدها، فُقد النصاب لدورة ثانية ولم يتم تعيين موعد للجلسة الخامسة لانتخاب رئيس للجمهورية.

وحدّد بري جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، وذلك يوم الخميس في 27 تشرين الأول الحالي.

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