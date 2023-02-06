الأثنين 15 رجب 1444 ﻫ - 6 فبراير 2023 |
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انتهاء اللقاء الخماسي في باريس.. فهل من بيان مرتقب؟

منذ 33 دقيقة
علم لبنان قرب برج إيفل في باريس

علم لبنان قرب برج إيفل في باريس

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نقلت mtv عن مصادر فرنسية، أنّ اجتماع باريس الخماسي انتهى مساء اليوم، ومن المتوقع صدور بيان في وقت لاحق من هذا المساء.

هذا وشاركت في الاجتماع مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الادنى باربرا ليف، نزار العلولا مستشار الديوان الملكي السعودي، مساعد وزير الخارجية القطري محمد الخليفي، والمستشار في الرئاسة الفرنسية للشرق الأوسط باتريك دوريل، وآن غيغن مديرة قسم الشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية. ومثّل مصر في الاجتماع سفيرها في باريس علاء يوسف.

وشارك في الاجتماع أيضاً سفيرة الولايات المتحدة في بيروت دوروثي شي وسفيرة فرنسا فيي لبنان آن غريو، وحضر المسؤول الاميركي تيري ولف الى جانب باربارا ليف.

 

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