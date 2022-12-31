انتهاء عملية إنقاذ مركب سلعاتا.. إليكم عدد الناجين والضحايا

أعلنت قيادة الجيش اللبناني عن انتهاء عملية إنقاذ عشرات الأشخاص على متن أحد المركب مقابل شاطئ سلعاتا.

وقالت قيادة الجيش عبر تويتر:

“أنهت القوات البحرية بالتعاون مع اليونيفيل إنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا وعددهم ٢٣٢، ويجري حالياً نقلهم إلى مرفأ طرابلس. كما تم انتشال جثتَي شخصين غرِقا أثناء عملية الإنقاذ.”

من جهته نوّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالجهود الكبيرة التي بذلها الجيش في سبيل انقاذ ركاب المركب الذي جنح قبالة شاطئ سلعاتا ونقلهم الى طرابلس. كما عبّر عن شكره للدعم الذي قدمته قوات اليونيفيل ومساعدتها في عملية الانقاذ. وأبدى الرئيس ميقاتي أسفه الشديد لسقوط ضحيتين في الحادثة، مقدما التعازي لذويهما

وكان وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة قد أشار إلى أن المركب والذي يحمل على متنه 200 مهاجر غير شرعي، كان قد تعطل قبيل خروجه من المياه الاقليمية اللبنانية، مما استدعى تدخلاً سريعاً من قبل الجيش اللبناني، الذي قامت عناصره بإنقاذ معظم ركابه إلى مرفأ طرابلس.