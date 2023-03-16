انتهى تحقيق الـ 100 سؤال مع رياض سلامة.. ماذا في التفاصيل؟

انتهت بعد ظهر (الخميس 16-3-2023)، الجلسة التي حددها الوفد القضائي الأوروبيّ للاستماع إلى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في قصر العدل في بيروت.

وعقب انتهاء الجلسة التي استمرت لخمس ساعات تقريباً، غادر سلامة قصر العدل بعيداً عن الإعلام وليس من المدخل الرئيسي.

ووفقاً لمراسلة صوت بيروت إنترناشونال، فإن حاكم مصرف لبنان دخل إلى جلسة الاستماع يرافقه فقط محامٍ فرنسي، من دون تواجد لأي محام لبناني.

وأفادت مصادر لصوت بيروت بأن حاكم المركزي كان مرتاحاً وأجاب على جميع الأسئلة التي طرحت عليه، وكان يأخذ استراحة العشر دقائق المسموحة له خلال الاستجواب.

وتعليقاً على الخبر المتداول حول تقديم سلامة استقالته، نفت رئاسة الحكومة هذا الخبر، مؤكدة استمرار حاكم مصرف لبنان في منصبه حتى انتهاء ولايته.

ووفقاً لما أفادت به “الجديد” فإنّ سلامة أجاب على 100 سؤال طرحه الوفد القضائي الأوروبي على أن يطرح عليه 100 سؤال جديد، في حلسة جديدة عند التاسعة من صباح غد الجمعة.