“انتو ابطال”.. رسالة مؤثرة من شاب شُفي من “كورونا” للعاملين في مستشفى الحريري الجامعي

“انتو ابطال وإن شاء الله الاعداد تخف كرمال يخف تعبكن”.. هكذا ختم الشاب محمد علي حريصي رسالته التي تركها لدى مغادرته مستشفى رفيق الحريري الجامعي بعد شفائه من فيروس “كورونا”.

وكان مستشفى رفيق الحريري الجامعي قد نشر عبر صفحته في “فيسبوك” رسالة تركها محمد لدى مغادرته. وذكر المستشفى أنها “رسالة مؤثرة من مصاب شفي من فيروس كوفيد -19، للعاملين في أقسام كورونا بعد مغادرته المستشفى”.

و يتحدث محمد عن تجربته و ما حدث معه منذ عودته على متن الطائرة التي أقلتهم من اسطنبول إلى بيروت، حيث جرى تجويله إلى قسم رعاية مصابي كورونا في مستشفى الحريري الجامعي بعد ظهور نتائج الفحوصات.

ويضيف محمد قائلا: “كان عندي كامل الثقة إنو خبرتكن كافية لتخلصوني من اللي انا فيه”.