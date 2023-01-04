انخفاض بسيط بدرجات الحرارة.. وكتل هوائية باردة مصدرها تركيا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية ويتكون الضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الليل في المناطق الشمالية كما تنشط الرياح أحيانا.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي المتمركز حاليا شمال المملكة السعودية والذي يؤدي الى طقس متقلب حتى مساء اليوم حيث يستقر تدريجيا، ومن ثم يتأثر صباح يوم الجمعة بكتل هوائية باردة مصدرها تركيا تؤدي الى طقس متقلب وماطر حتى صباح السبت.

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 الى 19درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية اعتبارا من الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد.

الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية ويتكون الضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الليل في المناطق الشمالية كما تنشط الرياح أحيانا.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا في المناطق الشمالية والجنوبية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تتجاوز ال60 كلم/س كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار خلال الليل مع حدوث انفراجات واسعة.

السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية شمال البلاد، ويستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.

-الحرارة على الساحل من 7 الى 20 درجة، فوق الجبال من 5 الى 11 درجة، في الداخل من 5 الى 14 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية شرقية الى جنوبية غربية ، سرعتها بين 10و25 كم/س.

-الانقشاع: متوسط اجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80 % .

-حال البحر: هادئ، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,43

-ساعة غروب الشمس:16,43