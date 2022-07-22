الجمعة 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
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انخفاض جديد بأسعار المحروقات... إليكم التفاصيل

منذ 6 دقائق
المحروقات

المحروقات

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صدر جدولٌ جديد لأسعار المحروقات وسجّل تراجعاً بألفَي ليرة للبنزين بنوعَيه 95 و98 أوكتان، كما شهدت أسعار المازوت تراجعاً بـ 4 آلاف ليرة، والغاز بألف ليرة.

وجاءت الأسعار على الشكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 609000 ليرة لبنانيّة.
– بنزين 98 أوكتان: 621000 ليرة لبنانيّة.
– المازوت: 663000 ليرة لبنانيّة.
– الغاز: 317000 ليرة لبنانيّة.

ومع تزايد الحديث عن تجدد أزمة المحروقات، كشف ممثل نقابة موزعي المحروقات فادي ابو شقرا لـ”الأنباء” الالكترونية، أنه أجرى عدة اتصالات مع الشركات المستوردة وطلب منها التعاون لامتصاص الأزمة التي تسبب بها إضراب موظفي مصرف لبنان، ما أدى إلى عدم تحويل الأموال على منصة “صيرفة”.

وناشد الموزعين وأصحاب المحطات “الاستمرار بالعمل وفتح المحطات أمام الزبائن بشكل طبيعي. فالمواطن ليس له ذنب بالخلاف القائم بين القضاء وحاكم مصرف لبنان”، آملاً ألا تطول الأزمة أبعد من يوم الاثنين.

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