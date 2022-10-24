انخفاض كبير في أسعار المحروقات

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات لحظ تراجعاً بسعر البنزين 95 أوكتان 58 ألف ليرة، و98 أوكتان 59 ألف ليرة، والمازوت 71 ألف ليرة، أمّا سعر الغاز فتراجع 35 ألف ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشّكل الآتي:

– البنزين 95 أوكتان: 699000 ليرة لبنانيّة.

– البنزين 98 أوكتان: 715000 ليرة لبنانيّة.

– المازوت: 845000 ليرة لبنانيّة.

– الغاز: 415000 ليرة لبنانيّة.

وكان سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء عصر أمس الاحد، انخفاضا كبيرا، حيث تراوح ما بين 39500 ليرة للمبيع و39800 ليرة للشراء بعد تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وكان قد سجّل في وقت سابق، 40500 ليرة للبيع و40600 ليرة للشراء.