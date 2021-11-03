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انخفاض ملحوظ لدولار السوق السوداء مساءً

منذ 22 ساعة
الدولار و الليرة اللبنانية

الدولار و الليرة اللبنانية

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شهد دولار السوق السوداء انخفاضًا ملحوظًا هذا المساء، حيث تراوح سعر الصرف ما بين 20600 و20650 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما وصل في حده الأقصى خلال اليوم إلى الـ20830 ليرة لبنانية.

في هذا المجال، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن الحكومة ماضية في تحضير عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي على خطة النهوض الاقتصادي التي ستساعد في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وفق أسس منتجة كما ستساهم في تحقيق الإصلاحات التي يريدها لبنان ويدعم المجتمع الدولي تطبيقها

ويتخوف اللبنانيون من تأثير كبير لقرار السعودية الذي قضى بوقف جميع الصادرات اللبنانية، وهي تبلغ بحسب هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية أكثر من مليار و200 مليون دولار.
ودعا وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، السعودية إلى الحوار لحل الأزمة الراهنة بين بيروت والرياض.

وتأتي الأزمة على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول اليمن أثارت غضب الرياض التي استدعت مع دول خليجية أخرى سفراءها من بيروت.

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، بات 78% من اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار المواد والبضائع كافة بأكثر من 700%.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة مالية على الإطلاق، ويُنظر للاتفاق مع صندوق النقد باعتباره السبيل الوحيد لتأمين الحصول على مساعدات.

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