اندلاع حريق في أحراج بلدة رحبة في عكّار

اندلع ظهر اليوم حريق في أحراج بلدة رحبة امتد من الوادي الفاصل مع بلدة الحويش صعودًا باتجاه تلة المقابر في رحبة، وطاول اشجاًرا حرجية من صنوبر وسنديان وكذلك اشجار زيتون مثمرة.

وأفاد رئيس مركز بزبينا في الدفاع المدني طلال ايوب بأن “الحريق تشتد قوته بسب هبوب رياح دافئة، وقد نجحت عناصر الدفاع المدني والجيش اللبناني والأهالي في منع النيران من الوصول الى تلة المقابر القريبة نسبيًا من المنازل في البلدة”.

ولفت الى ان “عملية الاطفاء تواجه صعوبة كبيرة نتيجة وعورة الموقع وعدم توافر سوى سيارة واحدة للدفاع المدني”.