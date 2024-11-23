انذار اسرائيلي جديد الى سكان برج البراجنة!

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انذاراً جديداً الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديداً الى سكان برج البراجنة.

و قال أدرعي أنه على السكان المتواجدين في مبنيين محددين في حارة حريك اخلاء منازلهم فوراً.

و جاء في نص التحذير:

إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة برج البراجنة.

أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب.

من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.

#عاجل 2/2 إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة برج البراجنة ⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب ⭕️من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/jpDIwGGXDf — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 23, 2024