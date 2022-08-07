انزعاج كبير من إضراب المصارف.. الانعكاسات ستكون كبيرة

لا يزال القطاع المصرفي على موقفه من إعلان الإضراب بدءاً من يوم غد الاثنين.

وقد أبدت أوساط مالية انزعاجها من هذا الإضراب الذي دعت إليه جمعية المصارف، سائلةً عبر “الأنباء”: “ألا يكفي إضراب موظفي القطاع العام الذي دخل أسبوعه الثامن حتى تعلن المصارف الإضراب؟”.

ورأت الأوساط أن “انعكاسات هذا الإضراب ستكون كبيرة وسيئة على البلد بدءاً من سعر صرف الدولار، الذي بدأ بالارتفاع، مروراً بالدورة الاقتصادية التي ستكون بحكم المشلولة في ظلّ إضراب المصارف، أو انها ستسير على إيقاع السوق السوداء مع توقف منصة صيرفة بطبيعة الحال”.