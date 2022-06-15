انطلاق الامتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني في مرجعيون

إنطلقت اليوم الامتحانات الرسمية الخطية للشهادات واختصاصات التعليم المهني والتقني كافة في مرحلتها الأولى، في قضاء مرجعيون، في معهد “شهداء الخيام الفني” في بلدة الخيام، حيث تجرى الامتحانات لشهادات الاجازة المهنية والتكميلية المهنية والتأهيلية المهنية، وذلك في ظل وجود عناصر لقوى الامن الداخلي على ابواب المركز.

وأعلن رئيس المركز بسام لحود ان “الامتحانات تسير بشكل طبيعي، وهادىء، وان الادارة والاساتذة تجندوا جميعهم ووضعوا جهودهم لتأمين المستلزمات اللوجيستية والبشرية والاجواء المريحة والمناسبة للطلاب، ليقدموا امتحاناتهم باجواء يسودها الهدوء والراحة النفسية”.

وقد بلغ عدد المتقدمين في المركز 71 طالبا، فيما بلغت نسبة الغياب طالب واحد فقط.