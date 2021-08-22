انطوان حبشي: في الكهرباء لا شيء يمرّ من دون موافقة “التيار الوطني” و”امل” و”المستقبل”

اعتبر عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب انطوان حبشي ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خرج ليقول ان كلّ النقاش في مجلس النواب غير مهمّ وتمّ استنباط الية لاستمرار الدعم”.

ورأى حبشي في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي” مع الاعلامي ماريو عبود، ان نفس الرئيس الذي استنبط صلاحيات لتخطي الحكومة ومجلس النواب واستصدار قرار، هو نفسه علم قبل 15 يوما بالنيترات ولم يستنبط صلاحيات لمنع انفجار المرفأ، معتبرا انه لو عريضة المستقبل تؤدي الى كشف الحقيقة في انفجار المرفأ كنّا لنسير بها ولكن هناك مسار اسرع.

واشار في سياق منفصل، الى ان “رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل غير موافق منذ ما قبل الانتخابات على ما يقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري ويقول عنه بلطجيا ثم انتخبه واعطاه الشرعية، “يبطّل ينقّ منّو”.

وقال حبشي: “كل من يمدّ يده الى اموال الناس الخاصة يجب ان يحاكم، وبالشكل هناك اخطاء كبيرة في مقررات بعبدا وفي المضمون ترتيب اعباء على موازنة لم تقرّ بعد بقرار شفهي، ولا رئيس جمهورية يحقّ له ان يقوم به ولا حكومة تصريف اعمال”.

وأضاف حبشي: “خطة الكهرباء تمّ التوافق عليها وفيها امور جيّدة ولكن بين القول والفعل هناك مسافة طويلة”.

واعتبر ان المسؤولين “يقامرون بحياة الناس”.

وقال: “لا احد ممّن استلم مسؤولية وزارة الطاقة يعترف باقتراف خطأ واحد!”.

واضاف: “في الكهرباء لا شيء يمرّ من دون موافقة 3 اطراف اساسية هي التيار الوطني الحر وحركة امل وتيار المستقبل”.

ولفت حبشي الى ان التيار الوطني الحر يصرّ على موضوع التدقيق الجنائي ليس للوصول الى الحقيقة لأن الحقيقة يملكها الرئيس عون وسلّمه اياها العضو السابق في لجنة الرقابة على المصارف جوزيف سركيس وكلّ الملفات المطروحة للابتزاز السياسي، مشددا على ان هناك مجموعة مستقرة في بعبدا تحترف لعب القمار بحياة اولادنا.

ورأى حبشي ان “الحلّ عند السماح للشركات الخاصة بالاستيراد وفتح السوق وليؤمّنوا الدعم لمن يستطيعون”.

واعتبر ان موضوع النائب سيزار معلوف في اطار النقاش داخل التكتل وهو لم يكن قوّاتيا ولديه خصوصيته ومارسها اكثر من مرّة.

وختم بالقول: “20 مليار دولار من الاحتياطي صرفت “ما منعرف على شو”، ولا يزال لدينا 14 مليار دولار والذهب والموجودات ونستطيع النهوض باقتصادنا واللبنانيون هم الذين يحددون هذا الموضوع”.