انطوان حبشي: نحن بحاجة إلى من يجرؤ أن يقول كلامه بوضوح

ردّ عضو الجمهورية القوية النائب انطوان حبشي في معرض ردّه على قول العضو المؤسس لمشروع وطن الانسان حسن الحسيني ان القوات تحالفت مع حزب الله في الانتخابات الماضية، قائلا: “أقدم للسيد الحسيني المعرفة الدقيقة لما حصل في الانتخابات السابقة حيث اجتمعنا واعلنا جهوزيتنا لنكون معه على نفس اللائحة، مشيرا الى انه رده كان انه لا يمكنه ان يقبل بمرشح للقوات اللبنانية معه على اللائحة. وقال: “من يردّ كذلك لا يمكن ان يأتي ليقول انني تحالفت مع حزب الله”.

ولفت حبشي في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي” الى أننا بحاجة في كلّ مكان الى من يجرؤ ان يقول كلامه بوضوح وبشكل صريح، وبعلبك الهرمل تستحق مشروعا جريئا وليس مشروعا يتمّ التفاوض عليه والانسحاب باللحظة الاخيرة.