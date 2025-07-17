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انطوان حبيب زار شيخ العقل: مصرف الإسكان لا يفرق بين منطقة وأخرى

منذ 6 ساعات
رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب برفقة عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي والمستشار القانوني للمصرف مالك إرسلان، زار دار طائفة الموحّدين الدروز في ڤردان حيث التقى شيخ عقل الطائفة سامي أبي المنى

رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب برفقة عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي والمستشار القانوني للمصرف مالك إرسلان، زار دار طائفة الموحّدين الدروز في ڤردان حيث التقى شيخ عقل الطائفة سامي أبي المنى

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زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب برفقة عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي والمستشار القانوني للمصرف مالك إرسلان، دار طائفة الموحّدين الدروز في ڤردان حيث التقى شيخ عقل الطائفة سامي أبي المنى، وأطلعه على مشاريع مصرف الإسكان والمساعي الجارية لتأمين القروض من الصناديق العربية، وذلك في إطار جولته على المقامات الروحيّة.

ووفق بيان عنه، لفت حبيب خلال اللقاء إلى “قرار الحكومة رفع سقف القرض الواحد من ٥٠ ألف دولار إلى ١٠٠ ألف دولار لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الحاجات الخاصة”.

وأكد للشيخ أبي المنى أن “مصرف الإسكان لا يفرّق بين لبناني وآخر ولا بين منطقة وأخرى، بل الجميع متساوون في أحقيّة شراء او بناء او ترميم مسكن ضمن السقف المالي المذكور، خصوصاً في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة التي يمرّ بها اللبنانيون”.

وفي ختام اللقاء، أثنى الشيخ أبي المنى على “الجهود التي يقوم بها مصرف الإسكان في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن”، متمنياً له التوفيق في المهام التي يقوم بها في خدمة المجتمع اللبناني”.

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