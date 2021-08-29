انطوان صفير: بيطار قد يصل الى حائط مسدود ويتنحّى

أكد المحامي انطوان صفير انه من الممكن ان يصدر القاضي العدلي طارق بيطار مذكرة توقيف قد لا تنفذ ايضا ان لم تنفذ مذكرة الاحضار وبالتالي قد يصل الى حائط مسدود ويتنحّى. وقال: “السؤال اليوم هل ستنفذ مذكرة الاحضار بحق دياب؟ ومن سينفذها؟ هل ستعطي النيابة العامة امرا لجهاز امني ما لتنفيذ مذكرة الإحضار؟ “.

وشدد صفير في حديث الى برنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي” مع الاعلامي ماريو عبود، على انه يخاف ان يكون القاضي طارق البيطار قد دخل في سياق قضائي معيّن لكن قد يعيقه السياق السياسي، معتبرا ان النواب المطلوب الاستماع اليهم من قبل بيطار طلبوا بصفتهم الوزارية السابقة لا بصفتهم النيابية الحالية.

وعن الازمة السياسية القائمة، قال صفير: “قبل الأزمة السياسية وبعدها يتمظهر الواقع من خلال ازمة دستورية كبرى تطرح من زاوية ميثاقية، وبدلا ان يكون الدستور نطاق الحلّ يكون الدستور بوابة المشاكل”.

وقال عن تشكيل الحكومة: “صلاحية دستورية مشتركة كاملة المواصفات بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في كلّ الاسماء والحقائب، وحصر رئيس الجمهورية بالمسيحيين والرئيس المكلف بالسنة غير مقبول”.

واضاف صفير: “الحكومة لا تتشكل اليوم لأن الخوف ان تدخل هذه الحكومة في نطاق الديمومة”.

واشار الى انه “وبالقانون الدولي الوصاية تكون على دولة غير مستقلة ومن الممكن ان يكون هناك قرارات دولية تجاه لبنان ولكن لا يمكن تطبيق الوصاية وفق الفصل 12 او 13”.