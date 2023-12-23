انفجار التليل.. وقفة لأهالي الضحايا استنكاراً لقرار المجلس العدلي

نفذ أهالي شهداء وجرحى تفجير التليل وقفة احتجاجية مقابل موقع الانفجار في التليل – عكار، قطعوا خلالها الطريق العام لبعض الوقت وذلك احتجاجاً على قرار المجلس العدلي الأخير تخلية سبيل متهمين موقوفين في القضية ببنهما صاحب العقار والمبنى الذي حصل فيه التفجير.

وألقى طه الكوجا بياناً باسم الأهالي وقال:

لقد فوجئنا بالقرار الجائر الصادر عن المجلس العدلي برئاسة القاضي سهيل عبود باخلاء سبيل المتهمين جورج إبراهيم وعلي الفرج بكفالة مالية ، ومخالفته الواضحة وعدم مراعاته لأحكام المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تشدد الاجراءات في الجنايات ذات الخطر الشامل وجرائم الارهاب.

أضاف: نحن نستنكر وندين قرار المجلس العدلي بإخلاء سبيل المتهمين في هذه الجريمة المزدوجة التي تضمنت القتل والتفجير والحرق والارهاب، ونطالبه بإلغاء القرار والبت في القضية في اسرع وقت لتحقيق العدالة للجميع .

وحذّر من مغبة تمييع هذه القضية وتسييسها والخضوع للضغوطات من قبل المتورطين في الجريمة ومن يقف خلفهم، الأمر الذي يؤدي اندثار العدل وتدمير ما تبقى من شرف للقضاء ممثلاً بالمجلس العدلي.

كذلك كانت كلمات للأهالي رفضت قرار المجلس العدلي وأعلنت الإتجاه إلى التصعيد إذا لم يتراجع الأخير عن هذا القرار المجحف بحقهم وبحق أبنائهم.