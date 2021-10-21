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انفراج مرتقب لأزمة الأدوية في لبنان قريباً؟

22 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 22 - أكتوبر - 2021 12:03 صباحًا
الدواء

الدواء

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أكد وزير الصحة العامة فراس أبيض، أن “وجوده في الوزارة ليس للعمل السياسي، وهو لا ينتمي لأي فريق”.

وحول توقيفه عدداً من المراقبين في وزارة الصحة بعد تعيينه، أشار أبيض في حديث تلفزيوني، إلى أن “إمكانيات الحكومة ضعيفة، وطلب تجميد عمل بعض الموظفين ريثما يتم تأمين رواتبهم”.

وشدد أبيض، في حديثه عن أزمة الدواء، أن الأولوية حالياً، للأمراض المستعصية في تأمين الدواء، وأشار إلى أن أدوية ستصل لبنان الأسبوع المقبل، غالبيتها أدوية سرطان، وأمراض مستعصية، وهذا الأمر سيؤدي الى انفراج.

وحول إجراءات مكافحة كورونا، أعلن وزير الصحة، أنّه اعتباراً من تشرين الثاني المقبل، لن يحتاج أي من الملقحين، إجراء فحص الـ PCR على المطار.

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