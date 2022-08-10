انقطاع الكهرباء لدى بعض المشتركين.. والسبب: أموالي في المصرف والمصرف مُقفل!

وقع إشكال ليل أمس في ​جديدة المتن​، شارع ​كنيسة​ مار أنطونيوس الكبير، بعدما أوعز (ر. س.)، مشغل مولد كهرباء عائد إلى شخص من آل مشعلاني، قطع التيّار الكهربائي عن مشتركين تأخروا في تسديد مستحقاتهم، إما بسبب تأخر هؤلاء في قبض رواتبهم، وبعضهم من العاملين في ​القطاع الع​ام، أم بسبب الإضراب الذي تنفذه “جمعيّة ​المصارف​”.

وتوقّع عددٌ من المعنيين بالإشكال، أن “تتفاقم الأُمور إِذا استمرّ التقاعس الرسمي في دفع رواتب الموظفين، على رغم كل الوعود التي قطعها رئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​، شخصيا على العاملين في القطاع العام، للعودة عن إضرابهم، فعادوا ولكن الحكومة نكست مرّة جديدة في وعودها، وحجبت عنهم رواتبهم”.

كما وحذّر آخرون من “اهتزاز ​الأمن​ الاجتماعيّ بسبب هذا التقاعس الرسمي، محملين ميقاتي شخصيا المسؤولية، لكونه لا يفي بوعوده، وهو غير آبه بأبسط واجبات الدّولة تجاه المواطنين”.

ولفت أحد المشتركين في المولد، الى أن “أموالي في المصرف، والمصرف مُقفلٌ، فإِلى متى يُمكنني أن أَبقى ساكتًا، وأنذل بعدما سلبُوا منّي جنى عُمري. ثمّة مرحلةٌ يصل إليها المرء فيغدو عاجزًا عن الصّبر أكثر، وقد يلجأ إلى العُنف في وجه اللّصوص”.

إشارة إلى أن مشغل المولد أَنذر بمُعاودة المُحاولة، اليوم الأربعاء، إذا لم يسدد أصحاب الشأن بدل الاشتراك بمولد الكهرباء عن تمّوز الفائت.