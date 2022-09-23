اهالي شهداء زورق الموت بانتظارهم على الحدود اللبنانية-السورية

ينتظر اهالي واصدقاء ضحايا مركب المهاجرين الذي انطلق من لبنان الى السواحل الاوروبية، وذلك عند الحدود السورية اللبنانية “عكار” العريضة لاسلام الجثث او معرفة مصير ابنائهم.

كما ويتواجد هناك محموعات من فرق الإسعاف المختلفة التي تنتظر على الحدود للمساعدة بنقل الجثث، وبحسب المعلومات الاولية ان الصليب الاحمر اللبناني هو الوحيد المخول الدخول الى الجانب السوري لاستلام جثث الضحايا.

وبحسب مراسل “صوت بيروت انترناشونال” أفاد ان هناك خمس جثث بطريقها الى لبنان من جنسيات مختلفة، كما وهناك عدد كبير من الناجين.

هذا وكان أعلن المرصد السوري عن ارتفاع حصيلة ضحايا قارب المهاجرين إلى 81 قتيلاً.‏

وفي وقت سابق، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أن حصيلة قتلى غرق قارب المهاجرين ‏ارتفعت إلى 53.‏

وكانت أرقام سابقة أوردتها السلطات السورية تحدثت عن مصرع 34 شخصاً وإنقاذ 14 آخرين، من قارب كان يغرق قرب سواحل ‏مدينة طرطوس السورية.‏

وغادر القارب ميناء مدينة المنية شمالي لبنان قبل أيام، وفق ما ذكر الناجون للسلطات السورية، مشيرين إلى أن الركاب كانوا من ‏جنسيات مختلفة.‏