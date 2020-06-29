اهالي 16 موقوفا قطعوا طريق الضنية طرابلس في كفرشلان للمطالبة باطلاقهم

قطع اهالي 16 موقوفا لدى الاجهزة الامنية طريق الضنية – طرابلس في بلدة كفرشلان، مطالبين بالافراج عنهم بعدما مضى على توقيفهم قرابة 3 اشهر.

وناشد مخاتير بلدة كفرشلان وفاعلياتها، الاهالي عدم قطع الطريق، واشاروا الى انهم تلقوا وعودا بالافراج عنهم قريبا، إلا ان الاهالي لم يتجاوبوا مع هذه الدعوات، وقطعوا الطريق بالاطارات المشتعلة والحجارة، ما دفع العابرين على الطريق بين الضنية وطرابلس الى سلوك طرقات فرعية بديلة.

وحضرت الى المكان قوة كبيرة من الجيش تمهيدا لاعادة فتح الطريق.