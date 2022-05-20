اهتمام خارجي.. ولائحة بأسماء مؤهّلين لرئاسة الجمهورية

أفادت “المركزية” بأنّ في أعقاب صدور نتائج الانتخابات النيابية والمشهد الجديد الذي أفرزته وقلب موازين القوى السياسية لمصلحة الفريق السيادي، طلبت مرجعية مسيحية عليا من احدى الشخصيات الرفيعة المستوى اعداد لائحة بأسماء شخصيات تمتلك من المؤهلات ما يمكنها من تبوّء منصب رئاسة الجمهورية في هذه المرحلة الحساسة، التي تفترض رئيسا معتدلا حكيما جامعا قادرا على ادارة العملية الانقاذية للبلاد ومقبولا من دول القرار.

وأفادت المعلومات بأن بعض هذه الشخصيات والاكثرها قبولا من الخارج المهتم بلبنان والمعني مباشرة بالاستحقاق الرئاسي بدأت تجري لقاءات في عواصم اوروبية تمهيدا لطرحها حينما تصبح الظروف مؤهلة لبنانيا.