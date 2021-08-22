اورور فغالي: اتصوّر انه مع اسعار المازوت الاغلى ستزداد ساعات تقنين المولدات الخاصة

اكدت المديرة العامة لمنشآت النفط في وزارة الطاقة أورور فغالي ان وزير الاقتصاد ارسل للمديرية لائحة بالمطاحن التي على منشآت النفط تأمينها انطلاقا من كمية الطحين المدعوم وكلّ كميّة مازوت تسلّم ترسل الى وزارة الاقتصاد، مشيرة الى ان هناك تواصل مع نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون وأولوية دائمة للمستشفيات العامّة والخاصة.

ولفتت فغالي في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي” مع الاعلامي ماريو عبود الى ان المشكلة الاساسية التي نعيشها بسبب انقطاع كهرباء الدولة لأن ذلك ولّد طلبا أكبر على مادة المازوت، كاشفة عن انه حصل اليوم اجتماعا مع الاجهزة الامنية ووزارة الاقتصاد من اجل مراقبة الكميات من المخزون السابق وبالنسبة للمراقبة للمرحلة المقبلة.

وقالت فغالي: “نحن نوقف تسليم حصة اي شخص يثبت انه باع في السوق السوداء او خزّن، والاحالة الى القضاء من دور وزارة الاقتصاد”.

وعن الية الرقابة المرتقبة، قالت:”الجمارك يعرف كلّ صهريج الى اين يذهب، والاجهزة الامنية ستتابع انه ذهب الى حيث يفترض من خلال غرفة عمليات مشتركة، وفي ما مضى حاولت الاجهزة الامنية وكان ما يحصل ان يتمّ التهريب من المحطات ليلا ولكن حصر الكميات الآن سيساعد في الضبط”.

وردا على سؤال حول هيئة “اوجيرو” والانترنت، قالت: “اوجيرو” تأخذ من منشآت النفط من طرابلس والزهراني حصّتها يوميّا ويتمّ حفظ مخزون خاص، والغاز نواجه فيه أقلّ ازمة ممكنة لأن العائلة تحتاج الى قارورة او اثنين في الشهر، واتصوّر انه مع اسعار المازوت الاغلى ستزداد ساعات تقنين المولدات الخاصة”.

وقالت فغالي: “عادة قبل ان تنطلق الباخرة من البلد الآتية منه يتمّ تقديم طلب الاستيراد، والباخرة الايرانية لم تطلب اذنا بعد وقرار اعطائها اذنا ان دخلت الى المياه الاقليمية اللبنانية قرار سياسي كبير لا فكرة لديّ حول امكان اتخاذه”.

وختمت فغالي: ” الكيلواط على سعر 10100 لصفيحة المازوت 3500، والـ5 امبر إذا 150 كيلواط حوالي 550 الف ليرة وهذا السعر الرسمي”.