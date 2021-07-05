اولياء الامر في المدارس الخاصة: لإنشاء لجنة ترفع المقترحات من منظور تربوي

أشار “اتحاد لجان الاهل واولياء الامر في المدارس الخاصة في لبنان” في بيان، إلى “القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي اليوم، والقاضي بالغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام”.

ورأى الاتحاد في القرار انسجاما مع مواقفه “التي سبق ان اعلنها وابلغ بها معالي الوزير واركان الوزارة، وبخاصة لجهة المطالبة بالغاء الشهادة المتوسطة لهذا العام… تبعا للظروف الصحية الناشئة عن المتحور دلتا، والظروف الاقتصادية والمعيشية والنفسية للطلاب، والجهوزية اللوجستية والتربوية غير المكتملة لاجراء الامتحانات”.

غير أن الاتحاد شجب “التدخلات السياسية في هذا الملف التربوي الأكاديمي”، محملا المنظومة الحاكمة المسؤولية الكاملة لما آل إليه القطاع التربوي عامة من تفكك يشارف على إنهياره التام”.

ودعا إلى “إنشاء لجنة أكاديمية تربوية متخصصة ترفع المقترحات من منظور تربوي علمي محترف بعيدا من السياسة والتسييس”، مهيبا بالإدارة التربوية في البلاد الانكباب على وضع خطة طوارئ للسنة الدراسية المقبلة تضمن عودة التلاميذ، إلى التحصيل العلمي الصحيح بالجودة التي لطالما تميز بها قطاع التعليم في لبنان، بما يضمن تعويض ما فاتهم في السنتين الماضيتين”.