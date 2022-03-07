بأقل من 24 ساعة.. قوى الامن توقف قاتل فتّال

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، أنّ شعبة المعلومات تمكنت في خلال فترة قياسيّة، من توقيف شخصين أحدهما أقدم على قتل المواطن هوبرت فتّال في محلة المنصوريّة، وهما السوريان:

أ.ع (مواليد عام 1994)

ب.ع (مواليد العام 1997)

بالتحقيق معهما، اعترف الاوّل بتنفيذ الجريمة، وقد ضُبط السكين المستخدم في جريمة القتل، وسيارة المغدور التي استخدمها الفاعل للفرار بعد تنفيذ الجريمة.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

وكان وزير الداخلية بسام مولوي غرد عبر حسابه على تويتر: “بعد أقل من 24 ساعة على وقوع جريمة قتل الشاب هوبير فتال، تمكنت شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من كشف ملابساتها، وتوقيف المتورطين وهما من الجنسية السورية”.