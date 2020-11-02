بأول شتوه: طرق مغمورة بالمياه وحوادث سير وزحمة

طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين القيادة بتروٍّ على الطرقات، وتوخي الحذر بسبب هطول الأمطار، تفادياً لحوادث السير والانزلاقات. وانهمرت الأمطار في المناطق اللبنانية كافة، وأدى سقوطها إلى غمر بعض الطرق وانزلاقات وزحمة سير خانقة.

من جهته غرد عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ عبر حسابه على تويتر، قائلا: مع بدء تساقط الأمطار هذا الاسبوع، أجزم أنّ شوارع البلد ستُقطع وتُقفل بالمياه والأوساخ في كل الاحوال! لذلك وفّروا على الناس عناء المرض والسباحة والغرق في مستنقعات الاهمال..”.

وفي عكار تساقطت أمطار غزيرة ورياح ناشطة وبرق ورعد، ميزت الشتوة الأولى التي تأخرت كثيراً وفق مزارعي الزيتون في عكار.

الضنية: وفي الضنية طاف نهر عدوة

الكورة: وفي الشمال، زحمة سير خانقة تشهدها طريق ضهر العين – الكورة، وطريق وادي هاب و ابي سمراء منذ ساعات الصباح الأولى مع عودة الطلاب إلى مدارسهم و هطول الأمطار.

حريصا:على خط آخر وفي حريصا، حصل تصادم بين 3 مركبات على الطريق العام، والأضرار مادية. وهناك دراج من مفرزة سير جونية في المحلة للمعالجة.

البترون: كذلك تساقطت الأمطار بغزارة صباح اليوم في منطقة البترون وشهدت الطرق سلسلة من حوادث السير جراء انزلاق المركبات والسيارات. وانحرف باص لنقل الطلاب بعد انزلاقه على الطريق البحرية قبل نفق حامات، واستقر إلى جانب الطريق ولم تسجل أي إصابات فاقتصرت الاضرار على الماديات.