بإشراف مولوي.. مزاد لبيع الأرقام المميزة يحصد المليارات

عقدت لجنة بيع الأرقام المميزة المؤلفة من قبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وبإشرافه جلسة نهار الخميس الفائت في مبنى بلدية الجديدة – البوشرية – السد لبيع الأرقام المميزة للمرة الثالثة على التوالي، وبالرغم من إضراب موظفي القطاع العام للأسبوع الثالث، وجاءت النتيجة على الشكل التالي:

حصد الرقم 4444/Y مبلغ 2.100.000.000 ليرة لبنانية والرقم 66666/M حصد مبلغ 1.000.000.000 ليرة لبنانية أما الرقم 111111/Y فقد حصد مبلغ 3.150.000.000 ليرة لبنانية، اي ما مجموعه 6.250.000.000 ستة مليارات ومئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية، في حين أن المزاد الأول الذي حصل في نهاية العام 2021 حصد مجموع 5.700.000.000 ليرة لبنانية، والمزاد الثاني الذي حصل في آذار الماضي حصد مجموع 8.763.000.000 ليرة لبنانية.

ويذكر أن المزاد التالي سوف يقام يوم الخميس المقبل في مبنى بلدية بسابا – الشوف لطرح الأرقام التالية: 300 / M , 4444 / M, 90000 / M, 666666 / Y، حيث يمكن للراغبين المشاركة في المزاد التقدم من مكتب أمين سر اللجنة رئيس مصلحة تسجيل السيارات أيمن عبد الغفور في مكتبه في الدكوانة في مهلة أقصاها الأربعاء المقبل.