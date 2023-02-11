باحث في علم الزلازل: ما يعيشه اللبنانيّ اليوم بعد الهزات التي حصلت "حفلة جنون"

شدّد الباحث في الجيولوجيا وعلم الزلازل طوني نمر على أن “ما يعيشه اللبنانيّ اليوم بعد الزلازل والهزات التي حصلت ما هو إلا حفلة جنون”، وقال: “علمياً، فإن الذي حصل في تركيا لم يبدّل أي شيء علينا في لبنان، والضغوطات التي من المفترض أن تُولّد زلزالًا كبيرًا لا تنتقل عن بُعد 300 كلم من تركيا الى لبنان، ولسنا بخطر زائدٍ”.

وفي حديثٍ عبر قناة الـ”LBCI”، لفت إلى أن “الهزّات التي حصلت أخيرًا ليست ارتداديّة، وانّما هي هزّات طبيعيّة ناتجة عن تأثّر الصخور وقشرة الارض بالموجات الزلزالية الأمر الذي أدى الى تحرّكها، وحاليًا تعود لتأخذ مكانها الذي كانت عليه قبل 6 شباط”.

كذلك، فقد أشار نمر إلى أنّ “لبنان سيعود الى حركته الاهتزازية الطبيعيّة المعتادة في غضون أيام”، وقال: “طبيعة أرض لبنان اهتزازيّة، بسبب وجوده طبيعياً على خطّ فوالق، وأؤكد أن الخطر على لبنان لم يرتفع أبداً بعد زلزال تركيا وسوريا”.

وعن “الخبير الهولندي” الذي توقّع زلزال تركيا قبل حدوثه بأيام، قال: “أضع كلمة خبير بين مزدوجين، هذا الشخص يتعاطى مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من العلم، وهناك من يتأثر به، وقد وجدَ سوقًا لِما يُروّج له”.

وأضاف: “ما من أحد باستطاعته توقّع حدوث أي زلزال، الموضوع ليس كتوقّعات الطقس”.