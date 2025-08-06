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باراك يضع شروطاً لقيام الولايات المتحدة بدور الوسيط بين لبنان وإسرائيل.. ما هي؟

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2025 9:14 مساءً
المبعوث الأمريكي توم باراك

المبعوث الأمريكي توم باراك (رويترز)

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أشار المبعوث الأميركي توم بارّاك، في جلسة مع الصحافيين، الى أن “الولايات المتحدة مستعدة للقيام بدور الوسيط مع إسرائيل بشرط وحيد وهو أن تعلن الحكومة اللبنانية صراحةً أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى جيش واحد في لبنان، وأن تلتزم بخطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام”.

وأكد باراك، أن “أميركا لن تأتي لتضع جنود المارينز على الأرض من أجل القيام بذلك نيابة عن الدولة اللبنانية هذا ليس هدف ترامب وليس مهمة أحد”.

وقال “دول الخليج قالت “إذا قمتم بهذه الخطوات سنأتي إلى جنوب لبنان وسنموّل منطقة صناعية وعمليات إعادة إعمار وخلق فرص عمل وهذا سيكون بداية لكل ما هو آتٍ”.

والثلاثاء، قررت الحكومة تأجيل البتّ بمسألة حصر السلاح بيد الدولة إلى الخميس(غداً)، مع تكليف الجيش بإعداد ورقة بشأن آليات هذه المسألة قبل نهاية العام.

وفي وقت سابق صرح باراك خلال مؤتمر صحافي خلال زيارته بعد لقائه رئيس الوزراء نواف سلام “نزع سلاح حزب الله مسألة داخلية للغاية”، مشيرا إلى أن عدم تسليم هذا السلاح سيكون “مخيبا للآمال”، لكن “لن تكون هناك عواقب” من جانب الولايات المتحدة على لبنان.

مضيفا “قادتكم كانوا أكثر من متعاونين”، مشيرا إلى أن “الإصلاحات الجارية… معقولة بشكل مذهل ومهمة”.

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