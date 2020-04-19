بارقة أمل جديدة من برجا.. اللجنة الطبيّة تنتصر على الفيروس

تشهد بلدة برجا في الآونة الاخيرة استقراراً واضحاً في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” (12 إصابة مثبتة مخبرياً) إلى جانب 5 حالات شفاء وحالة وفاة واحدة.

ويأتي ذلك، بعد أسبوع على زيارة وزير الصحّة العامة حمد حسن إلى البلدة، وتأكيده من هناك أنّ “البلدة غير موبوءة بفيروس كورونا”.

ويعود السبب الأساس في استقرار الحالات إلى اللجنة الطبيّة المعنية بمتابعة ملف “كورونا”، والتي تضمّ إختصاصيين وأطباء من البلدة، الذين يواكبون الإصابات بشكل مستمر. ويقوم عددٌ من الأطباء ضمن اللجنة المختصّة بتتبع أي معلومة تردهم بشأن أي حالة أو وعكة صحيّة تلمّ بأحد القاطنين في البلدة، في خطوة ساهمت في الإستجابة السريعة والتحرّك الدائم في ظلّ جائحة “كورونا”.

وفي السياق، نقلت مصادر إعلامية عن مصادر في اللجنة الطبية في برجا تأكيدها أنّ “البلدة مُرتاحة في الوقت الحالي، خصوصاً أنه لا إصابات جديدة تذكر”، مؤكدة أن “الوضع ممسوك من قبل اللجنة التي تعمل باستمرار على متابعة ورصد كل ما يتعلق بالفيروس في البلدة”.

في غضون ذلك، تشهد البلدة، اليوم الأحد، منعاً للتجوّل بعد قرار من بلدية برجا بذلك، بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني.