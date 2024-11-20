بارود: الكلام اليوم هو عن الضمانات لتطبيق الـ 1701

اعلن الوزير السابق زياد بارود ان “القرار 1680 هو جزء من منظومة قرارات ويأتي بين الـ 1559وال 1701 ويشير الى الحوار الوطني اللبناني بصيغته الأولى قبل العام 2006، نتيجة توافق آراء”.

واعتبر في حديث لـ”الجديد” ان “القرار يُثني ايضاً على حكومة لبنان لاتخاذ اجراءات ضد عمليات نقل الاسلحة، وهذا ما يتم التركيز عليه خلال المفاوضات، موضحا ان 1680 يدعو الى تحديد الحدود في المناطق التي تشهد نراعات”.

وقال: “الكلام اليوم هو عن الضمانات لتطبيق الـ 1701 وربما بعض ما يُحكى في الكواليس هو تطبيق الـ 1680 وتأمين الحدود.هذا هو الاساس في الوقت الراهن، من دون أن يكون القرار معزولاً ووحيداً عن القرارات الاخرى، وتحديداً الـ 1701.”