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بارود: مشكلة السجون في لبنان مزمنة

منذ ساعة واحدة
زياد بارود

زياد بارود

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أشار وزير الداخلية السابق زياد بارود، إلى أن “مشكلة السجون في لبنان ليست جديدة بل مزمنة، وهي تراكم عدم إعطاء أولوية لوضع السجون من القوانين المختصة بالسجون والمساجين إلى تأهيل السجون، فهندسيا أبنية السجناء تستوعب 2500 سجين، أما في لبنان فبنفس تلك السجون هناك 7000”.

وأكد في تصريح تلفزيوني، أن “المسؤول عن السجون ليست قوى الأمن، بل يجب أن يكون لها إدارة متخصصة، وهناك أيضا مشكلة المحاكمات التي يجب تسريعها، ولا يجوز أن يكون من أصل 7000، فقط 1344 محكوم، موضوع المحاكمات إشكالي، والقضاء يحتاج الى إمكانيات، وعدد القضاة غير كاف”.

واعتبر بارود أن “ما وصلنا اليه بوضع السجون ليس متعمدا، هناك إهمال مقصود، أي نعرف المشكلة دون أن نجد لها الحل، وهي مسؤولية الدولة ككل، وعدة وزارات مسؤولة وليست مسؤولية وزارة واحدة، فما حصل بانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب بالحد الأدنى إهمال سبب ضحايا، وكذلك في السجون، والضحايا هنا هم السجناء وأهاليهم”.

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