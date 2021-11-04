باريس: من الضروري إبقاء لبنان خارج الأزمات الإقليمية

أكدت المتحدثة باسم ​الخارجية الفرنسية​، “آن كلير لوجندر” على ضرورة “أن يكون ​لبنان​ قادرا على التعويل على كل شركائه في المنطقة لمساعدته على الخروج من ​الأزمة​”.

ولفتت المتحدثة الى أنه “من الضروري جدا إبقاء لبنان خارج الأزمات الإقليمية”.

من جهة أخرى، أشارت “آن كلير لوجندر” إلى أن باريس تتشاور مع حلفائها بشأن كيفية الرد على عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد يوم من إعلان طهران أنها ستعود للمحادثات النووية مع القوى العالمية في نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت “آن كلير لوجندر”: “ما زلنا حذرين، نحن وشركاؤنا، بشأن ضمان أن تفي إيران بالتزاماتها وما زلنا نتشاور بشان الرد”.

وستعقد الوكالة اجتماعا لمجلس محافظيها قبل استئناف المحادثات النووية. ودعت الأطراف الغربية الموقعة على الاتفاق النووي إيران لاستئناف الحوار والتعاون مع الوكالة على الفور.