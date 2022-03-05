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باسيل أعاد نشر تغريدة سد بسري.. هكذا أفلسوا لبنان

5 - مارس - 2022
جبران باسيل

جبران باسيل

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أعاد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، نشر تغريدة له عبر تويتر كتبها في عام 2020، عن مشروع سد بسري، قال فيها: سيأتي يوم تطالب فيه الدولة اللبنانية ومعها كل اهالي بيروت وجزين وصيدا والشوف وبعبدا وعاليه بتمويل سدّ بسري؛ سيسقط النكد السياسي وستظهر الحاجة للمياه؛ عندها لن ينفع البكاء، ولن يجدي الّا تأمين قرض جديد لنعود الى نفس السدّ وبنفس الشروط، ولكن بكلفة أعلى بكثير… هكذا أفلسوا لبنان.

وفتح مجلس الوزراء أمس الجمعة في جلسته، مرة جديدة، موضوع سد بسري.

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