باسيل استقبل فرونتسكا وسفير باكستان.. وهذا ما تم بحثه

استقبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سفير دولة باكستان في لبنان سلمان أطهر وبحث معه في التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين ولا سيما لجهة تشجيع التواصل بين رجال الأعمال اللبنانيين والباكستانيين.

من جهتها، وضعت المنسقة العامة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، رئيس التيار بأجواء المباحثات عن لبنان في مجلس الأمن الدولي في الاجتماع الدوري الذي جرى في نيويورك في ٢١ تموز الماضي. كما عرضت نتائج مباحثاتها في طهران مع المسؤولين الايرانيين. وتم التباحث حول مسألة ترسيم الحدود، والاستحقاقات الدستورية المقبلة.