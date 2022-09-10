السبت 14 صفر 1444 ﻫ - 10 سبتمبر 2022 |
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باسيل: الجريمة التي نرتكبها هو حرمان اللبنانيين بسبب الخلافات السياسيّة

منذ 8 دقائق
جبران باسيل

جبران باسيل (رويترز)

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اعتبر رئيس “التيّار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أنّ “من يحرم الناس من الإنماء والكهرباء لا يقتصّ من فريق سياسي بل يُعاقب جميع اللبنانيين”، وقال: “أنا كنائبٍ للبترون لا أُميّز بين الناس في الإنماء وحاجات الناس وحقوقهم، ولا نطلبُ شكراً لأنّ الأمر واجبنا”.

كلامُ باسيل جاء خلال إطلاق مشروع ترميم “سوق دوما”، اليوم السبت، حيثُ قال: “اليوم نهار مهم في تاريخ دوما فهذا السوق تاريخه قديم وكان ممراً أساسياً لتبادل البضائع والمشروع الذي توقف منذ 17 تشرين عاد ليتجدد اليوم بتجاوب دولة قطر”.

ورأى باسيل أنّ “الثروة الوطنية البشرية هي الأهم في لبنان أو بلدان الانتشار”، مشيراً إلى أنّ “الثروة الثانية المهمة هي التراث”، وأضاف: “دوما فريدة من نوعها ومميزة وفيها ما لا نجده في مكان آخر وانا أحب دوما كما البترون”.

وختم: “أول تصريح أدليت به كوزير هو تمني الفصل بين السياسة وتأمين حاجات الناس والجريمة التي نرتكبها هو حرمان اللبنانيين من أمور كثيرة بسبب الخلافات السياسيّة”.

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