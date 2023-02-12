باسيل: انتخاب الرئيس لن يحصل إلا بالتفاهم!

أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنَّ “الدستور واضح بأنّ الشغور الرئاسي يتعامل معه على أنه ظرف استثنائي ليس طبيعيًا ولا يطول”.

وأضاف باسيل في مقطع فيديو بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي “أكان مجلس الوزراء مجتمعًا يحلّ مكان الرئيس، وبالتالي أي قرار يتطلب موافقة جميع الوزراء أي الأكثرية، وأكان من ناحية أن المجلس النيابي هو بحالة انعقاد دائم لانتخاب الرئيس، وبالتالي أي تشريع يوجبه فقط أمر طارئ وضروري”.

وتابع, “من هنا اتت نظريّة تشريع الضرورة التي اعتمدها الجميع عام 2014 – 2016, بحيث أن الذي يرغب بانتخاب رئيس لا يمكنه اعتبار الأمر عاديًا لا في الحكومة ولا في البرلمان”.

واستكمل “يعني عدم اعتبار مجلس الوزراء أمر عادي يحصل بعدّة بنود دون موافقة كامل الوزراء ولا اعتبار البرلمان مشرّع”.

ورأى باسيل أنَّ “الصادق بانتخاب رئيس للجمهورية يمنع الأمرين في الحكومة والبرلمان ويرفض الاجتماعين”.

وختم بالقول: “الطارئ الأوّل هو انتخاب الرئيس ولن يحصل الاّ بالتفاهم”.