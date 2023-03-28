باسيل بعد زيارته كشيشيان: البطريرك يُدرك المخاطر التي تتهدّد الكيان

غرّد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا “بزيارتي اليوم لبطريرك الأرمن الاورثوذكس الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان، وجدت اليوم قائدًا روحيًا مدركًا تمامًا للمخاطر التي تتهدّد الكيان والدور والوجود، مستشرفًا للأفق، واقعيًا بالإمكانات، واثبًا بالتطلعات وعمليًا بالحلول”.

وأضاف باسيل في تغريدته: “على أمل أن نتوفّق سويًا وكلنا معًا بإيجادها”.

بزيارتي اليوم لبطريرك الارمن الاورثوذكس الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان، وجدت اليوم قائدًا روحياً مدركاً تمامًا للمخاطر التي تتهدّد الكيان والدور والوجود، مستشرفاً للافق، واقعياً بالامكانات، واثباً بالتطلعات وعملياً بالحلول… على امل ان نتوفّق سوياً وكلنا معاً بايجادها. GB pic.twitter.com/Y0vFAWro95 — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) March 28, 2023