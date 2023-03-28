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باسيل بعد زيارته كشيشيان: البطريرك يُدرك المخاطر التي تتهدّد الكيان

منذ 18 ثانية
جبران باسيل

جبران باسيل

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غرّد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا “بزيارتي اليوم لبطريرك الأرمن الاورثوذكس الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان، وجدت اليوم قائدًا روحيًا مدركًا تمامًا للمخاطر التي تتهدّد الكيان والدور والوجود، مستشرفًا للأفق، واقعيًا بالإمكانات، واثبًا بالتطلعات وعمليًا بالحلول”.

وأضاف باسيل في تغريدته: “على أمل أن نتوفّق سويًا وكلنا معًا بإيجادها”.

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