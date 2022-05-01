باسيل تقدم بشكوى ضد " الكتائب"و"القوات".. اليكم السبب

لا يفصلنا عن اليوم الموعود ايام قليلة، تحضيرات الانتخابات النيابية في مراحلها الاخيرة، في حين ان جميع الاحزاب واللوائح القديمة والجديدة تحاول الاستفادة من الوقت المتبقي لجمع المزيد من الاصوات، ولكن الجدير بالذكر هذا العام ان نسبة كبيرة من الاحزاب القديمة تشعر بالخطر الكبير بسبب تراجع شعبيتها بعد 17 تشرين.

الازمة اليوم تبدو خطيرة والاتهامات السياسية بالفساد والسرقة تلوح بالافق وهذا ما يحاول ان يقوم به رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، حيث تقدّم باسيل بشكوى أمام هيئة الإشراف على الانتخابات، ضدّ حزبَي “القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية”، لتجاوزهما سقوف الإنفاق الإنتخابي الى حد بعيد وبشكل فاضح، وطلب إحالة المخالفين الى النيابة العامة المختصة لانطباق وصف الجرائم المالية والجزائية على مخالفاتهم الثابت ارتكابها.

ولفت باسيل في الشكوى الى تكاثر الاعلانات الخاصة بحزبَي “الكتائب والقوات لدرجة فضح ظاهرها الكلفة الحقيقية وأكد تجاوزها سقف الانفاق المسموح به، مشيرا الى أنه لا يعقل أن يبقى هذا الكم من الاعلانات من دون سقف الانفاق بمعزل عن صحة البيانات الحسابية التي يتم التقدم بها، ومع التأكيد على التفاوت الكبير لمصلحة القوات على الكتائب.