باسيل: طرحت مقايضة مرفوضة ولا تشبهنا… لا تبنى دولة بتشجيع الجريمة

اعتبر النائب جبران باسيل أنه “اساساً نحن مع معاقبة المجرم وضد العفو العام. طرحت مقايضة مرفوضة ولا تشبهنا: العفو عن ارهابيين ومجرمين مقابل عودة لبنانيين من اسرائيل.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”، “قانون العفو عن الفارين لإسرائيل صادر اصلاً وينقصه المرسوم التطبيقي، ومن على يده دمّ لا يجب ان يعود. لا تبنى دولة بتشجيع الجريمة”.