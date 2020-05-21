باسيل عن قانون استعادة التحاويل: ننتظر لنرى من معه

جبران باسيل
جبران باسيل

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أعلن النائب جبران باسيل أنه توصل ورئيس مجلس النواب نبيه بري إلى اقتراح قانون الكابيتل كونترول لضبط تحويل الأموال الى الخارج.

وقال باسيل في تغريدة عبر “تويتر”، انّ “اقراره سيمنع التحاويل الاستنسابية مستقبلاً”. وسأل، ماذا عمّا سبق حين حُرم اللبنانيون من سحب ودائعهم؟”.

وأضاف، “نحن قدّمنا قانوناً لاستعادة التحاويل ونأمل اقراره في الجلسة المقبلة، وننتظر لنرى من معه”.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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