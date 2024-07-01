باسيل في عكار: رفض مبدأ الحوار غير مقبول ودعوة للتماسك الوطني

أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في لقاء شعبي في بلدية عكار العتيقة على أن “الأساس وحدتنا الوطنية، ويجب ان نبقى متمسكين بالبلد والخيارات الكبيرة للحفاظ على وحدته وسيادته. ليس لدينا خيار سوى أن نكون منفتحين على بعضنا وأن نعيش سوياً، من هنا رفض مبدأ الحوار بين بعضنا أمر غير مقبول فمهما اختلفت الناس بالسياسة تستطيع أن تتواصل”.

وقال: “عكار العتيقة بلدة عزيزة وتسمى هكذا لأنها ربما عتيقة بتراثها وبأصالة أهلها وغزيرة بمياهها. ومشكلة المياه هي بمؤسسة المياه، والهدف هو أن تدفع كل الناس الفواتير وأن تحصل على الخدمات كالمياه والكهرباء وهذه أرضية المساواة بين الناس والبلديات، وعندما الإنسان يأخذ أجره تتحقق العدالة”.

وأشار إلى أن “قضية الموقوفين من البلدة تعود إلى سنوات وبمجرد أنها لم تحل فهذا ظلم لأن المرتكب يجب أن يحاسب والبريء يجب الإفراج عنه. من هنا نطالب القضاء والقضاة بأن يبتوا هذا الملف. مشكلتكم ليست مشكلة فردية بل جماعية والجيد أن هناك لجنة للمتابعة وحتى القضاء لا يتعاطى فيها كجريمة أو كعمل فردي. أتعاطف معكم بموضوع الظلم لأن العدالة المتأخرة ليست عدالة والأهم كيف سنعيش مع بعضنا خاصة أن أزمات كبيرة تطال البلد”.

وختم: “نريد اللامركزية حتى تستطيع كل بلدة أن تؤمن خدماتها، واللامركزية لا تعني فيديرالية ولا تقسيماً، والحديث عن اللامركزية هو من منطلق فكر انمائي فقط”.