باسيل: لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني… اعتدت الظلم

بعد العقوبات الأميركية التي طالته، غرد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على حسابه عبر صفحته قائلاً: “لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني، لا أنقلب على أي لبناني، ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان، اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا: كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم … لنبقى”.

لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني.

لا أنقلب على أي لبناني…

ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان.

اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا : كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم … لنبقى. GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) November 6, 2020