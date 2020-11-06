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باسيل: لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني… اعتدت الظلم

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 6 - نوفمبر - 2020 5:32 مساءً
جبران باسيل

جبران باسيل

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بعد العقوبات الأميركية التي طالته، غرد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على حسابه عبر صفحته قائلاً: “لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني، لا أنقلب على أي لبناني، ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان، اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا: كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم … لنبقى”.

 

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