باسيل: لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني… اعتدت الظلم

بعد العقوبات الأميركية التي طالته، غرد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على حسابه عبر صفحته قائلاً: “لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني، لا أنقلب على أي لبناني، ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان، اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا: كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم … لنبقى”.
لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني.
لا أنقلب على أي لبناني…
ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان.
اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا : كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم … لنبقى. GB
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) November 6, 2020