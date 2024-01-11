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باسيل: لا يريدون انتخاب رئيس طالما أنهم يحكمون مكانه

منذ 36 دقيقة
جبران باسيل

جبران باسيل

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اعتبر رئيس “التيار الوطنيّ الحر” النائب جبران باسيل، أنّ “من يطّلع على جدول أعمال مجلس الوزراء غدًا المؤلّف من أكثر بكثير من مئة بند، يفهم أنّهم ليسوا مستعجلين لانتخاب رئيس، لا بل لا يريدون انتخاب رئيس طالما أنّهم يسطون على صلاحيّاته، لا بل يحكمون مكانه”.

أضاف عبر منصة “إكس”: “فهناك أولًا مسألة عدم نشر قانون وكأنه يحق لهم تجزئة صلاحيّة لصيقة بشخص الرئيس؛ وهناك ثانيًا مسألة تسكير بعض سفارات لبنان في الخارج، فيما السفير يمثّل رئيس الجمهورية في الخارج، وهكذا يستغيبون الرئيس ويقرّرون الحل مكانه في من يمثله؛ وهناك ثالثًا مسألة تعيين موظفين في الفئة الأولى ويغطّونها بكلمة “تسمية” أعضاء الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنّب”.

تابع: “هنا أتوجّه إلى المرجعيّات الدينية والسياسية، الوطنية والمسيحية، وكل من وعد أن لا بنود في مجلس وزراء حكومة مستقيلة، إلاّ إذا كان بندًا ضرورياً وعاجلاً وطارئاً، وكل من التزم بعدم إجراء تعيينات فئة أولى بغياب الرئيس، وأسألهم ألا تنتبهون أنّكم تشجعون إطالة الفراغ الرئاسي وتمنعون انتخاب الرئيس؟ وألا تدركون، أنهم عندما يصلون إلى هذا الدرك فمعناه أنهم لا يريدون لنا رئيس في القريب”؟

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