الأثنين 15 رجب 1444 ﻫ - 6 فبراير 2023 |
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باسيل: لفكّ الحصار عن سوريا.. وفتح الحدود أمام المساعدات

منذ 35 دقيقة
جبران باسيل

جبران باسيل

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اعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل عبر “تويتر” أنّ “الزلزال الذي ضرب سوريا يستوجب تضامنًا إنسانيًا معها من روحية ميثاق الأمم المتحدة”.

باسيل لفت إلى أنّ ذلك “يبدأ بفك الحصار عنها وفتح الحدود أمام وصول المساعدات من كافة الدول وبخاصة العربية منها، فلا قانون يمنع تقديم العون لشعب بخطر، بل توجبها الشرائع كافة، أصدق التعازي بالضحايا في تركيا وسوريا”.

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