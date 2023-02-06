باسيل: لفكّ الحصار عن سوريا.. وفتح الحدود أمام المساعدات

اعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل عبر “تويتر” أنّ “الزلزال الذي ضرب سوريا يستوجب تضامنًا إنسانيًا معها من روحية ميثاق الأمم المتحدة”.

باسيل لفت إلى أنّ ذلك “يبدأ بفك الحصار عنها وفتح الحدود أمام وصول المساعدات من كافة الدول وبخاصة العربية منها، فلا قانون يمنع تقديم العون لشعب بخطر، بل توجبها الشرائع كافة، أصدق التعازي بالضحايا في تركيا وسوريا”.

الزلزال الذي ضرب سوريا يستوجب تضامناً إنسانيًا معها من روحية ميثاق الأمم المتحدة، يبدأ بفك الحصار عنها وفتح الحدود امام وصول المساعدات من كافة الدول وخاصةً العربية منها؛ فلا قانون يمنع تقديم العون لشعب بخطر، بل توجبها الشرائع كافةً. اصدق التعازي بالضحايا في تركيا وسوريا.GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) February 6, 2023