باسيل يتحدى: مش لانو نزل شلعوطين انا بدي فل من الحكومة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، غرّد مقدّم برنامج “لهون وبس” هشام حداد على حسابه ما دار بين رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل قائلاً: “جبران لسعد بالحرف: مش لانو نزل شلعوطين انا بدي فل من الحكومة، هيدا التوجه ضرب للمسيحيين، هيدي تشكيلة فيا 4 سياسيين انا منن و20 تكنوقراط، الشباب عالارض من ورا تسكير الطرقات بلشو يعلقو ببعض وكلا كم يوم وبتخلص، ما في مهلة دستورية بتلزمنا بالاستشارات ، بس تموت الثورة وعليك خير”.

وأمس، حصل لقاء بين الحريري وباسيل، ودام لأكثر من ساعتين.

وزار رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل بيت الوسط بعد الظهر حيث استقبله رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في لقاء بعيد من الاضواء، سيكون ملف التكليف والتشكيل الحاضر الابرز فيه بطبيعة الحال.

وقالت مصادر عدو بأن لقاء باسيل والحريري إستمر لثلاث ساعات تخلله غدا.

ويأتي ذلك مع إستمرار التظاهرات وقطع بعض الطرقات في مناطق مختلفة من لبنان, خاصة بعد قيام الجيش اللبناني بفتح طريق جل الديب وذوق مصبح بالقوة وإعتقال عشرات المتظاهرين.