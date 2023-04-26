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باسيل: لن نسمح للمتآمرين بتضييع فرصة "العودة اللائقة" للنازحين

منذ ساعة واحدة
النائب جبران باسيل

النائب جبران باسيل

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اعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل عبر حسابه على “تويتر”، أنّ “النزوح السوري العشوائي كان مؤامرة واجهناها وحدنا وإخراجهم بالعنف مؤامرة سنواجهها”.

باسيل أضاف: “نحن مع العودة الآمنة والكريمة وتطبيق القانون الدولي واللبناني بعودة كل نازح غير شرعي ومنع أي توطين. الفرصة الإقليمية سانحة لعودة لائقة، ولن نسمح للمتآمرين والمستفيقين بتضييعها بالتحريض واللاإنسانية”.

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