باسيل: لن نسمح للمتآمرين بتضييع فرصة "العودة اللائقة" للنازحين

اعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل عبر حسابه على “تويتر”، أنّ “النزوح السوري العشوائي كان مؤامرة واجهناها وحدنا وإخراجهم بالعنف مؤامرة سنواجهها”.

باسيل أضاف: “نحن مع العودة الآمنة والكريمة وتطبيق القانون الدولي واللبناني بعودة كل نازح غير شرعي ومنع أي توطين. الفرصة الإقليمية سانحة لعودة لائقة، ولن نسمح للمتآمرين والمستفيقين بتضييعها بالتحريض واللاإنسانية”.

النزوح السوري العشوائي كان مؤامرة واجهناها وحدنا وإخراجهم بالعنف مؤامرة سنواجهها. نحن مع العودة الآمنة والكريمة وتطبيق القانون الدولي واللبناني بعودة كل نازح غير شرعي ومنع اي توطين.الفرصة الاقليمية سانحة لعودة لائقة،ولن نسمح للمتآمرين والمستفيقين بتضييعها بالتحريض واللاانسانية.GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) April 26, 2023