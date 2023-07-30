باسيل: مستعدّ للتضحية باسم الرئيس بشرط!

أعلن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل استعداده للتضحية باسم رئيس الجمهورية فقط لا بموقع الرئاسة او بصلاحياتها، مقابل مكسبين للبنان: اللامركزية الادارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني، مشددا على ان ذلك “ليس مقايضة ولا تنازلًا انما من أجل تحصيل حقوق اللبنانيين وأموالهم”، وقال: “لنا الشرف ان نقوم بمعركة حقيقية لتطبيق اللامركزية التي اقرت منذ 33 سنة ولم تنفذ بعد. كما حققنا الشراكة في قانون الانتخاب والحكومات ورئاسة الجمهورية سنحقق للبنانيين اللامركزية الموسعة شاء من شاء وأبى من أبى.”

وعن الصندوق الائتماني، قال من مخيم الشباب في بشتودار: “لنا الفخر ان الرئيس ميشال عون هو من طرحه في الورقة الاقتصادية بعد ثورة ١٧ نشرين. وهو يقضي بحفظ أصول الدولة وملكيتها فيما تتم ادارتها من القطاع الخاص ما يسمح بتحسين ايرادات الدولة وردم جزء من الفجوة المالية واعادة الأموال للمودعين. الدولة مفلسة والحل لا يكون ببيع املاكها انما بحسن ادارتها. والصندوق الائتماني لا علاقة له بالصندوق السيادي الذي اقر العام ٢٠٢٢ في قانون استخراج النفط والغاز.”

وتابع باسيل متوجهًا الى شباب التيار: “البلد محكوم من قبل منظومة فاسدة كما لطّخت يديها بالدم في الحرب كذلك تلطّخها اليوم بمال اللبنانيين. والتيار الوطني هو تيار الأوادم يريد التغيير والعدالة الاجتماعية والانصاف. وقصة التيار لا تنتهي ان تغيرت فصولها تبقى عناوينها نفسها. التيار يختار دائما الطريق الأصعب، طريق الجلجلة لبناء الدولة. نحن ساهمنا في تحرير لبنان وانتم اليوم جيل الشباب ستحررونه من الفساد. هذه القصة ستخبرونها الى الأجيال المقبلة وهي تبدأ بحرية لبنان وسيادته واستقلاله وتنتهي بها. نحن اخترنا المواجهة مع الرئيس المؤسس العماد ميشال عون، مواجهة المحتل والوصي والفاسد. عهد العماد عون هو مفخرة للتيار لأنه قرر مواجهة الفساد. التيار لا يشبه أحدًا يجب ان تفتخروا بانتمائكم للتيار لأنكم تستطيعون المواجهة ولا فساد على ضميركم. انتم مؤتمنون على إرث العماد ميشال عون”.

وتوجه الرئيس السابق ميشال عون الى شباب التيار خلال مشاركته في المخيم: “عليكم مسؤولية اكمال الرسالة لرفع مستوى الحياة وتأمين سيادة لبنان ومحاربة اي حكم جائر. كشفناهم انهم سارقون يحمون بعضهم بعضًا، سننتصر لأنه لدينا الارادة وانا اكمل عملي خارج الرئاسة لبناء لبنان على همة شعبه وجيشه الذي بذل الدماء”.